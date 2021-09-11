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Заявление командующего Силами обороны Эстонии Мартина Херема о скором «нападении России» на страну не вызывает ничего, кроме смеха, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что подобными высказываниями Таллинн пытается набить себе цену перед Европой.

Пушков также заявил, что пока Эстония рассказывает сказки о рисках «нападения России», она будто бы является прифронтовым государством. Этот статус позволяет ей получать разнообразные преференции от Евросоюза и НАТО, а также привлекать к себе внимание. Если бы не «российская угроза», которую Эстония провозглашает направо и налево, Европа давно бы утратила к ней всякий интерес.

«И, конечно, демагогия такого рода – обычное средство, которое используют военные от Британии до Эстонии, чтобы выбить для себя больше бюджетных средств. Тут эстонский генерал вообще не удержался и проговорился: мол, увеличьте военный бюджет до 6,5% ВВП – и мы в одиночку отобьем нападение России! Сами справимся! Все понимают, что это чушь, но десятилетиями играют в эту циничную игру», – подвел итог Пушков.

Напомним, что Херем предрек «наступление России на Эстонию» в ближайшие несколько лет. При этом он так и не дал ответ на главную загадку – зачем Таллинн нужен Москве и за какие такие заслуги она должна на него нападать.

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