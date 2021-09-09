Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Йенса Столтенберга о том, что создание единых сил быстрого реагирования разобщит Европу. Это, по мнению политика, просто паника генсека НАТО, который опасается за будущее Североатлантического альянса.

Но что бы не говорил Столтенберг, Европа все равно больше не доверяет Соединенным Штатам. После провальной операции в Афганистане, которая негативно отразилась на всем Альянсе, ЕС хочет избавиться от зависимости и создать собственные Вооруженные силы. Эта идея уже получила поддержку в самой крупной партии Европарламента.

По словам Пушкова, идея о создании сил быстрого реагирования ЕС сейчас кажется утопичной. Однако то, что ее продвигают высокопоставленные политики сразу нескольких стран демонстрирует, что «афганский синдром» серьезно задел Европу и будет еще долго бить по Соединенным Штатам.