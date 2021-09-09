Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Йенса Столтенберга о том, что создание единых сил быстрого реагирования разобщит Европу. Это, по мнению политика, просто паника генсека НАТО, который опасается за будущее Североатлантического альянса.

Но что бы не говорил Столтенберг, Европа все равно больше не доверяет Соединенным Штатам. После провальной операции в Афганистане, которая негативно отразилась на всем Альянсе, ЕС хочет избавиться от зависимости и создать собственные Вооруженные силы. Эта идея уже получила поддержку в самой крупной партии Европарламента.

По словам Пушкова, идея о создании сил быстрого реагирования ЕС сейчас кажется утопичной. Однако то, что ее продвигают высокопоставленные политики сразу нескольких стран демонстрирует, что «афганский синдром» серьезно задел Европу и будет еще долго бить по Соединенным Штатам.

Вам может понравиться

Украинский депутат заявил, что американских ПТРК Javelin не хватит для победы в войне с Россией

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин сообщил, что комплексов Javelin недостаточно для того, чтобы Киев сумел победить Москву. Заявление депутата прозвучало в эфире телеканала ICTV. Как отмечается, Javelin являются американскими переносными
  • Анна
  • 07.09.2021
  • читать 1 минуту

Эксперты предсказали новую войну в Нагорном Карабахе

Обстановка в Нагорном Карабахе сейчас остается стабильно, однако после вывода российских миротворцев там снова может вспыхнуть война, уверены эксперты российского Центра аналитики стратегий и технологий (ЦАСТ). Они поясняют, что прошлогодняя

Депутат ВР Украины призвал Главкома Залужного “не трусить” а ехать на танке на Красную площадь

Украинский парламентарий Нестор Шуфрич прокомментировал высказывания Главнокомандующего ВС Украины, который возжелал проехаться на танке по Красной площади. Депутат посоветовал главкому меньше болтать, а брать, и делать. Если же для смелости
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 сентября – переменная облачность, до 16 °C | город Мытищи: погода, 9 сентября – облачно с прояснениями, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 сентября – облачно с прояснениями, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 сентября – переменная облачность, до 19 °C | Королев: погода, 9 сентября – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 9 сентября – облачно с прояснениями, до 16 °C | Армавир: погода, 9 сентября – ясно, до 21 °C |