Многие люди любят продукты на гриле, особенно когда дело касается праздников, да вот только правильно приготовить их умеет далеко не каждый. Люди думают, что достаточно просто положить продукты на угли под высокую температуру для того, чтобы они приготовились, но это не гарантирует того, что они приготовятся вкусно.

Сейчас, к слову, особенно популярны специальные установки, которые помогают добиться нужного эффекта без углей. Температура поддерживается с помощью электрического нагрева, из-за чего электрическая грильница выглядит весьма привлекательным вариантом – как минимум, с плеч владельца спадает необходимость в разведении и поддержании огня, не говоря уже о поиске места для его разведения. К тому же, ознакомившись с советами, перечисленными ниже, вы сможете одинаково вкусно готовить как на углях, так и на электрическом гриле.

Если человек хочет хорошо приготовить еду на гриле, то ему следует помнить о следующих нюансах.

Все продукты, которые будут готовиться на гриле, обязательно должны быть комнатной температуры. Особенно это касается мяса. Если они будут охлажденными или замороженными, то прогрев будет неравномерным, соответственно, частично продукт может остаться сырым. Все продукты обязательно должны быть свежими, а мясо не должно оставаться при комнатной температуре больше часа, так как это способствует размножению бактерий. Температура, при которой оно будет готовиться, не гарантирует полного уничтожения вредных микроорганизмов. Солить любые продукты рекомендуется перед самым окончанием приготовления, а то и непосредственно перед употреблением, так как соль будет выводить сок и в целом влагу с любого продукта, а мясо вдобавок сделает еще и жестким. При переворачивании продуктов не рекомендуется использовать острые предметы. Они повреждают структуру, и сок начинает теряться активнее. Если нужно перевернуть что-то, то стоит использовать лопаточку или щипцы. Отдельно стоит сказать и о времени переворачивания продуктов. Чтобы человек ни готовил, он обязательно должен дождаться, пока на поверхности появится золотистая корочка. Только после этого продукты можно перевернуть. Корочка не только говорит о степени некоторой готовности, но и исключает возможность прилипания продукта к решетке, что позволяет сохранить его в целости. Если готовящиеся продукты достаточно нежные (вроде куриного филе, овощей или рыбы), важно готовить их на невысоких температурах. Стоит разместить их в более холодной зоне и оставить для равномерного приготовления. В процессе приготовления еды на гриле лучше не дожарить продукты, чем сразу пережарить их. В случае последнего человек уже никак не сможет исправить ситуацию, а в первом случае стоит просто опять отправить их в гриль на дополнительное время. Перед тем как разрезать и подавать продукты, им обязательно нужно дать время, чтобы они отдохнули. Это гарантирует, что блюдо хорошо пропитается собственным соком и ароматом. Вне зависимости от продуктов, обязательно нужно использовать правильный маринад, который не только подчеркнет вкус, но и полностью его раскроет.

Сейчас довольно много возможностей приготовить продукты на гриле, но рекомендуется использовать традиционный метод и готовить на углях, ибо помимо температуры они дают продуктам свой потрясающий запах, от которого блюда становятся только вкуснее.