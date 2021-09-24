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В соцсети Twitter появилась возможность делать пожертвования блогерам биткоинами.

Соответствующая информация была опубликована в блоге соцсети. Как указывается в сообщении, была добавлена функция финансовой поддержки Tips, которая доступна для всех. Осуществить донат можно не только криптовалютой. Комиссию за переведённые средства соцсеть снимать не будет.

В настоящее время такая функция доступна только для тех пользователей, которые имеют устройства с операционной системой на базе iOS. Уже в скором времени возможность будет добавлена и для пользователей с ОС Android.

Отмечается, что воспользоваться этой функцией могут только те пользователи, которые достигли совершеннолетнего возраста.

Ранее мы сообщали о том, что соцсети “ВКонтакте” и “Одноклассники” начнут предупреждать пользователей о фейках. На постах, вызывающих сомнение, появится специальная метка.

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