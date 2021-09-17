В наше время очень широкое распространение получили дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника. Среди них остеохондроз, радикулонейропатии, люмбалгия, и как крайняя степень конечно же межпозвоночная грыжа.

Для понимая, что это такое, рассмотрим, анатомические особенности строения позвоночного столба.

Позвоночный столб состоит из 32-34 позвонков, которые соединены между собой плотной фиброзной тканью, которая и называется межпозвоночным диском. Сами позвонки представлены губчатой костной тканью.

Строение межпозвоночного диска

Межпозвоночный диск состоит из фиброзного кольца и пульпозного ядра, которое в виде желеобразной массы, находится внутри кольца. В целом межпозвоночный диск выполняет амортизационную функцию при воздействии на позвоночник больших нагрузок. При этом основную нагрузку выполняет ядро диска, а фиброзное кольцо удерживает его.

Что же лежит в основе межпозвоночной грыжи

При длительном воздействии высоких нагрузок на позвоночник, или резком воздействие критической нагрузки, возникает трещина в фиброзной капсуле диска, что приводит к вытеканию пульпозного ядра за пределы внутренней капсулы диска. Это и есть, ничто иное, как межпозвоночная грыжа. Выделяют три степени, или стадии в формировании межпозвоночной грыжи: пролабирование, протрузия диска, и выпадение, или экструзия диска.

В зависимости от локализации грыжи при этом происходит сдавливание нервных корешков или спинного мозга. При задних грыжах происходит выпадение диска в спинномозговой канал со сдавлением спинного мозга и нарушением функции нижележащих органов.

При боковых грыжах происходит сдавливание нервных корешков, которые формируют периферические нервы, с нарушениями функции в зоне их иннервации.

Проявления заболевания

Все больные данным недугом испытывают сильнейшие боли в месте появления грыжи. Это может быть любой из отделов позвоночника. Часто встречается множественные грыжи позвоночного столба. Боли могут локализоваться не только в области позвоночника, но и распространяться по ходу сдавленных нервов, сопровождаясь прострелами или онемением ног и рук.

При крайней степени сдавления нервов или спинного мозга возникают парезы и параличи как одной, так и обеих конечностей. В случае локализации грыжи в шейном отделе парализованными могут оказаться все конечности.

Боли при грыже стойкие, упорные и плохо поддаются лечению. Возможны также нарушения функции тазовых органов в виде недержания мочи и каловых масс, или наоборот, их задержки, что требует катетеризации мочевого пузыря. При грыжах шейного отдела часто отмечаются головные боли.

Диагностика

Рентгенография позвоночника в двух проекциях, хоть и мало информативна при данной патологии, но может исключить массу других заболеваний позвоночника.

На сегодняшний день единственным информативным методом является компьютерная и магнитно-резонансная томография, в том числе с трехмерным изображением. Данные методики доступны на территории многих стан, так же, как и в оборудованных клиниках, освоивших современные методы лечения межпозвоночных грыж в Белоруссии.

Лечение

Операции при межпозвоночных грыжах показаны только при неэффективности консервативного лечения на протяжении 4-5 недель, или остро возникших грыжах со сдавлением спинного мозга или нервных корешков, что может привести к безвозвратной потере их функции. Во всех остальных случаях показано стандартное лечение.

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Принцип операции заключается либо в удалении выпавшей части диска, либо удалении тех частей позвонка, к которым прижимается грыжа – ляминектомия.

Существует несколько методик операций

Открытые операции, при которых с помощью разреза выполняют устранение грыжи;

эндоскопические – удаление грыжи с помощью эндоскопа, через мини-разрезы;

пункция диска с введением склерозирующих веществ, что приводит к сокращению диска и устранению грыжи;

пересадка клеток межпозвоночного диска;

консервативное лечение.

Консервативное лечение состоит из медикаментозного лечения и физиотерапевтических методик. Применяются нестероидные противовоспалительные препараты, глюкокортикостероиды, противоотечные препараты, а также хондропротекторы, улучшающие трофику межпозвоночных дисков. Львиную долю в лечении занимает физиотерапия. Основными методами являются мануальная терапия и массаж, электрофорез, акупунктура, вакуум-терапия, блокады лекарственными препаратами, вытяжение позвоночника и ношение корсета. Последнее во всех случаях является обязательным условием.

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Стоит отметить, что широкое использование современных методов лечения межпозвоночных грыж приносит хорошие результаты.