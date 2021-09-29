Остров Гаити – самое подходящее место для карибских каникул. Именно здесь расположилась Доминиканская республика с роскошными белоснежными пляжами, мангровыми лесами, тропическими водопадами, лагунами и колониальной архитектурой.

На территории первозданной природы представлены два курорта премиум-класса от французского туроператора Club Med, которые находятся в разных уголках острова, чтобы вы могли взглянуть на удивительный ландшафт Доминиканы с разных ракурсов.

На северо-восточном побережье острова Гаити в укромной бухте вы сможете окунуться в одно из райских мест этого континента – Club Med Miches Playa Esmeralda. Экошик-курорт Exclusive Collection гармонично сочетается с окружающим тропическим ландшафтом и отличается четким зонированием пространства. Четыре эксклюзивных тематических квартала: семейный Explorer Cove, роскошный Archipelago для пар, уединённый Emerald Jungle и Caribbean Paradise с отличными вечеринками.

Здесь можно погрузится в атмосферу спокойствия и единения, посетить медитационные практики и занятия по йоге, которые проходят на высоте – в палапе окруженной верхушками пальм. Также вы можете познакомиться с подводным миром Карибского моря на занятиях по снорклингу и насладиться великолепным закатом на уроках паддлбординга. Укрощение морской стихии на кайтсерфе и небесные качели на горе Редонда оставят незабываемые впечатления от отпуска. Дети будут в восторге от тайной шоколадной комнаты и катания на зиплайне среди джунглей.

В восточной части острова, там, где Карибское море встречается с Атлантическим океаном, на одной из самых длинных береговых линий в этом регионе, с белоснежным песком и высокими кокосовыми пальмами, расположен Club Med Punta Cana. Один из самых известных бестселлеров Club Med для семейного отдыха. Программа Amazing Family – запоминающееся время, проведенное с детьми: аквазорбы, каякинг, мега-твистер, футбол в шарах, поиск сокровищ. Цирковая тренировочная площадка – CREACTIVE от Cirque du Soleil с летающей трапецией, воздушными полотыми, батутом и другими элементами подарит неповторимое ощущение полета.

Бирюзовые воды Пунта-Каны идеальны для многочисленных занятий водными видами спорта: кайтсёрфинг, парусный спорт, снорклинг, катамаран или паддлбординг, а неподалеку коралловые рифы, гроты и затонувшие корабли, манящие дайверов со всего света. Любителей и профессионалов гольфа не оставят равнодушными гольф-поля с видом на океан. После насыщенного активного дня отправляйтесь на занятия йогой или устройте себе перезагрузку в зоне Zen Oasis только для взрослых.

Доминикана впечатляет своей разнообразной природой начиная с пляжей, заканчивая тропическими лесами и кокосовыми рощами. Club Med объединил все эти особенности территорий и организовывал индивидуальный отдых для каждого посетителя. С 1 октября Россия возобновляет регулярные рейсы в Доминикану и это отличный повод отправиться на побережье Карибского моря.