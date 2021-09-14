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Президент России Владимир Путин рассказал, что ему пришлось уйти на самоизоляцию, так как он весьма тесно общался с заразившимся коронавирусом человеком.

Как сообщается, в ближайшем окружении президента коронавирус был выявлен у нескольких человек, и с одним из них он работал целый день в непосредственной близости. Путин сообщил, что у этого человека упал титр, но повторную вакцинацию он прошел, видимо с опозданием, так как заболел он спустя три дня после новой прививки.

Из-за этого Путин также был вынужден отложить визит в Таджикистан. Он заявил, что у него достаточно высокий титр антител, и он проверит, как «Спутник V» работает на практике.

Об уходе на самоизоляцию Путин сообщил во время совещания с членами правительства и руководителями партии «Единая Россия».

Ранее специалисты сообщили, что первая прививка от коронавируса улучшает психическое состояние человека. Как было заявлено, после вакцинации человек начинает меньше нервничать из-за коронавируса.

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