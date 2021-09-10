Американские исследователи установили, что люди, поставившие вакцину от коронавируса, испытывают после вакцинации меньше стресса.

Как сообщается, в исследовании приняли участие больше восьми тысяч человек. Им нужно было заполнять опросники о своём психическом состоянии. Заполнять опросники нужно было каждые две недели в течение года.

Обнаружилось, что у тех людей, которые поставили хотя бы одну прививку от коронавируса, на 15% снижалась вероятность возникновения сильных негативных эмоций. Кроме того, на 4% понижалась вероятность появления умеренно негативных эмоций.

До прививки практически все участники исследования испытывали стресс, тревогу или депрессию, которые были связаны с пандемией коронавируса. Таким образом, учёные пришли к выводу, что вакцинация помогает уменьшить страх перед инфекцией.

Ранее мы сообщали о том, что врачи научились предсказывать, какие последствия ждут каждого человека после вакцинации. В будущем этот способ планируется использовать для разработки вакцин от ВИЧ.