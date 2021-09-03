В Сети появились первые снимки и видеоматериалы, показывающие бои в провинции Парджшер между силами сопротивления под руководством Ахмада Масуда и талибами (представители запрещенного в России радикального движения «Талибан»).

Авторы записей сообщают, что на них запечатлены бои, в результате которых боевики попали в засаду сопротивления. Северный альянс открыл по ним ураганный огонь из стрелкового оружия, что привело к серьезным потерям.

Оппозиционные силы в настоящий момент контролируют провинцию Парджшер. Она остается единственным регионом Афганистаном, не захваченным талибами. Один из руководителей сопротивления, Амрулла Салех, который раньше занимал пост вице-президента, объявил себя афганским лидером сразу после бегства президента Ашрафа Гани.

Ранее в российском посольстве сообщили, что талибы передали сообщение силам сопротивления. Они заявили, что если оппозиция подпишет соглашение и пойдет на сотрудничество с боевиками, то Парджшер никто не будет захватывать силой. Однако, по мнению посла Дмитрия Жирнова, ополченцы выдвинули слишком высокие требования.