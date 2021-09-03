Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети появились первые снимки и видеоматериалы, показывающие бои в провинции Парджшер между силами сопротивления под руководством Ахмада Масуда и талибами (представители запрещенного в России радикального движения «Талибан»).

Авторы записей сообщают, что на них запечатлены бои, в результате которых боевики попали в засаду сопротивления. Северный альянс открыл по ним ураганный огонь из стрелкового оружия, что привело к серьезным потерям.

Оппозиционные силы в настоящий момент контролируют провинцию Парджшер. Она остается единственным регионом Афганистаном, не захваченным талибами. Один из руководителей сопротивления, Амрулла Салех, который раньше занимал пост вице-президента, объявил себя афганским лидером сразу после бегства президента Ашрафа Гани.

Ранее в российском посольстве сообщили, что талибы передали сообщение силам сопротивления. Они заявили, что если оппозиция подпишет соглашение и пойдет на сотрудничество с боевиками, то Парджшер никто не будет захватывать силой. Однако, по мнению посла Дмитрия Жирнова, ополченцы выдвинули слишком высокие требования.

Вам может понравиться

China Military: 20-летняя миссия США в Афганистане закончилась позорным бегством и стала глобальным посмешищем

Соединенные Штаты в последние десятилетия проигрывают один конфликт за другим. 20-летняя миссия в Афганистане, закончившаяся позорным бегством вообще стала глобальным посмешищем, так как американские военные не сумели создать хоть на

Ученые обнаружили 800-летний рукописный оригинал легенды о волшебнике Мерлине

Два года назад в Бристольской центральной библиотеке эксперты нашли фрагменты неизвестной рукописи. После проведенных исследований они выяснили, что это оригинальный вариант легенды о маге Мерлине, который является одним из главных

Ветеран АТО Кочевенко: Осенью Россия может “снова напасть на Украину”

Ветеран антитеррористической операции на Донбассе Юрий Кочевенко заявил, что с приходом осени Россия может «опять напасть на Украину». Он объяснил свою позицию завершением строительства газопровода «Северный поток-2» и выводом войск
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | город Мытищи: погода, 3 сентября – переменная облачность, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 сентября – небольшой дождь, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 сентября – небольшой дождь, до 18 °C | Королев: погода, 3 сентября – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск: погода, 3 сентября – небольшая облачность, до 11 °C | Армавир: погода, 3 сентября – небольшой дождь, до 16 °C |