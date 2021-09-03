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Силы сопротивления Афганистана, которые сконцентрированы в провинции Панджшер, предъявили талибам (представители запрещенного в России радикального движения «Талибан» слишком уж завышенные требования. Именно это спровоцировало обострение конфликта, поясняет посол России Дмитрий Жирнов.

Он рассказал, что по мнению представителей «Талибана», выдвинутые требования не соответствуют доле таджикского населения страны. Сопротивление заявило, что все назначения должны в обязательном порядке согласовываться с ним, а также потребовали автономии для нескольких провинций, в которых преобладает непуштунское население.

По мнению Жирнова, именно завышенные требования заставили талибов пойти в наступление на непокорную провинцию. Посол также рассказал, что дипмиссия РФ при необходимости контактирует с захватившими власть в стране боевиками, однако никак не вмешивается в те события, которые происходят в Афганистане.

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