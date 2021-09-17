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МАГАТЭ имеет смысл проконтролировать ситуацию с созданием нового военно-политического альянса AUKUS, уверен постоянный представитель России в международных организациях в Австрии Михаил Ульянов.

Он обратил внимание МАГАТЭ на то, что после появления этого союза Австралия получает ядерные технологии. Хотя они ей совершенно не нужны. Ульянов призвал организацию выяснить, почему решение о передаче этих технологий назрело именно сейчас, а также держать ситуацию под контролем, так как она выглядит по меньшей мере странно.

Напомним, что первым проектом AUKUS станет передача ВМС Австралии атомных подводных лодок. Из-за этого она разорвала контракт с Францией на строительство не атомных субмарин, сумма которого составляла по разным оценкам 66 либо 90 миллионов долларов.

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