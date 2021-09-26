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Помощник гида Таулан Кипкеев в беседе с изданием «Известия» сообщил о частой ошибке туристов, которую они допускают, желая взойти на Эльбрус.

Как отмечается, 23 сентября туристы, которые находились на Эльбрусе на высоте 5,4 тысячи метра, попросили помощи из-за сложных метеоусловий. В группе было 23 человека, из них пятеро погибли.

Согласно заявлению Кипкеева, у некоторых туристов, которые желают подняться на Эльбрус, отсутствует необходимый для этого опыт. Кипкеев указал, что сейчас на Эльбрус приезжает немало немотивированных туристов, которые слышали про восхождение и считают, что это популярно и легко. Наплыв таких туристов помощник связал с коронавирусом.

В действительности, как он заявил, все восхождения являются смертельным риском и для того, чтобы всё прошло успешно, нужны везение и удача. Кипкеев также сообщил, что в ситуации с туристами на Эльбрусе все риски были оправданы и гиды отработали четко.

Недавно мы сообщали о том, что Турция в скором времени может стать навсегда закрытой для российских туристов. Влияния на это окажут ужесточение требований на въезд и резкое поднятие цен.

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