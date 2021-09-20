Турция может закрыться для российских туристов навсегда, предполагает издание «Свободная пресса». В качестве причины оно называет несколько странные действия властей, а также сильно подорожавший отдых.

Так, в Турцию теперь пускают путешественников, которые сделали прививки только препаратами, получившими одобрение ВОЗ. В России это только «Спутник V», остальные вакцины подобной чести не удостоились.

Помимо этого, владельцы отелей существенно подняли цены на проживание. Так, всего за 7 дней в пятизвездочном отеле обойдутся россиянину в 100 тысяч рублей. Эксперты предполагают, что такой взлет цен не случаен – власти специально хотят избавиться от россиян и привлечь на отдых жителей Великобритании и Германии.

В дальнейшем ситуация будет только ухудшаться, уверены авторы публикации. Требования на въезд скорее всего еще ужесточат, а цены и так растут буквально на глазах.