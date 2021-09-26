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Автор китайского портала WeChat побывал в российских столовых и поделился впечатлениями.

Столовые, как отметил автор, могут быть самостоятельными заведениями, а не только частью образовательных учреждений. Одни заведения будут оформлены просто и без излишеств, а в других будут уютные столы и диваны, а также оригинальные украшения.

Отметил автор подаваемые блюда. Так, пока человек ждёт в очереди, можно выбрать выпечку и пирожки с различными начинками. Самыми вкусными, как считает автор, являются пирожки с капустой.

Затем можно выбрать салат и суп. Автор указал, что здесь можно найти многие блюда русской кухни и он рекомендует взять борщ. В качестве гарнира можно выбрать рис, гречку, макароны или картофель. Кроме того, автор отмечает разнообразие мясных блюд. Среди напитков представлены чай, кофе, квас и компот, и автор рекомендует именно его.

Обойдётся такой обед примерно в 50 юаней, что составляет около 550 рублей. При этом автор статьи отмечает, что еда не самая лучшая, но самая экономичная.

Недавно один из пользователей WeChat рассказал о блюде, которое в России едят сырым. Речь идёт о сале, которое россияне считают наиболее подходящей закуской для водки.

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