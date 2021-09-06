В Китае один из пользователей WeChat рассказал о том, как в России любят сало.

Согласно его словам, многим весьма сложно представить, что свинину можно употреблять сырой. Но, как он заявил, в России с этим не испытывают сложностей. Он также рассказал, что сало россияне считают наиболее подходящей закуской для водки. Едят сало с чёрным хлебом, и такая комбинация позволяет подготовить желудок к употреблению алкоголя.

Блогер рассказал, что сало не обрабатывают термически, а просто режут его на маленькие кусочки. Как он отметил, такая пища под стать «воинственному народу».

Также автор статьи сообщил, что сало обладает и полезными свойствами – оно имеет немало витаминов и весьма питательно. Если не злоупотреблять салом, то оно способствует очистке ЖКТ и укреплению сердца, а также повышает иммунитет.

Недавно блогер из Китая составил десятку блюд, которые он считает самыми отвратительными в мире. На первое место он поместил балют – утиные яйца с зародышами.