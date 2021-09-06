Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Китае один из пользователей WeChat рассказал о том, как в России любят сало.

Согласно его словам, многим весьма сложно представить, что свинину можно употреблять сырой. Но, как он заявил, в России с этим не испытывают сложностей. Он также рассказал, что сало россияне считают наиболее подходящей закуской для водки. Едят сало с чёрным хлебом, и такая комбинация позволяет подготовить желудок к употреблению алкоголя.

Блогер рассказал, что сало не обрабатывают термически, а просто режут его на маленькие кусочки. Как он отметил, такая пища под стать «воинственному народу».

Также автор статьи сообщил, что сало обладает и полезными свойствами – оно имеет немало витаминов и весьма питательно. Если не злоупотреблять салом, то оно способствует очистке ЖКТ и укреплению сердца, а также повышает иммунитет.

Недавно блогер из Китая составил десятку блюд, которые он считает самыми отвратительными в мире. На первое место он поместил балют – утиные яйца с зародышами.

Вам может понравиться

Экс-депутат Рады Москаль: отсутствие договора с Россией вынудит Украину перейти на дрова

Украинским властям надо меньше болтать, а начинать договариваться с Россией о поставках газа. В противном случае гражданам придется отапливаться дровами и навозом, уверен бывший депутат Верховной Рады Геннадий Москаль. Он

Daily Express: Британские спецназовцы переоделись в женщин, чтобы сбежать из Афганистана

Британские спецназовцы из элитного подразделения SAS проявили чудеса смекалки, чтобы сбежать с территории Афганистана. Они переоделись в женщин. Тех самых, которые исполняют законы шариата и надевают паранджу. Издание The Sunday

NetEase: Семь авианосцев ВМС Японии стали для США серьезной проблемой

Япония совершенно неожиданно превратилась в проблему для Соединенных Штатов, пишет китайское издание NetEase. Она построила целых семь авианосцев, причем сделала это таким образом, что США даже не заметили. И хотя
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 6 сентября – переменная облачность, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 сентября – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 сентября – небольшой дождь, до 20 °C | Королев: погода, 6 сентября – ясно, до 18 °C | Подольск: погода, 6 сентября – небольшая облачность, до 11 °C | Армавир: погода, 6 сентября – пасмурно, до 15 °C |