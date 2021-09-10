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В польском населенном пункте Нова-Демба на востоке страны стартовали военные учения под названием «Рысь». К ним привлекли 4000 солдат, представляющих 12-ю Щецинскую механизированную дивизию.

Глава военного ведомства страны Мариуш Блащак, который принял участие в открытии маневров и провел целый день в наблюдениях за обучением бойцов, заявил, что Польша уже готова, а ее армия тренируется.

Также Блащак отметил, что таким образом Варшава решила дать ответ на учения «Запад-2021», которые Беларусь и Россия проводят неподалеку от польских границ.

Напомним, что ранее польские СМИ написали, что Россия оскорбляет Варшаву размахом и сценарием учений, в которых принимает участие 200 тысяч военнослужащих.

Политолог Александр Зимовский считает, что Польша бьется в истерике из-за маневров «Запад-2021», так как пытается выпросить у США ракеты ASMP-A для нанесения тактических ядерных ударов.

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