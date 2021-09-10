Польша мечтает получить в свое распоряжение американские ракеты ASMP-A, которые представляют собой тактическое ядерное оружие. Именно с этой целью связана ее неестественная истерика из-за российско-белорусских маневров «Запад-2021», пояснил военный эксперт Александр Зимовский.

Он заявил, что совместные учения России и Белоруссии проводятся в полном соответствии с международными правовыми нормами. Также РФ неоднократно заявляла, что маневры имеют оборонительный характер и никакой «агрессии» на них не планируется. Однако Варшава продолжает пребывать в истерике и кричать о подготовке нападения на всю Европу в целом и на нее в частности.

Кроме того, она даже объявила чрезвычайное положение в ряде регионов, ограничив на время маневров права собственных граждан. Зимовский уверен, что подобной истерикой Польша надеется выпросить у США ракеты, позволяющие наносить ядерные удары. Впрочем, она вряд ли добьется желаемого результата.