Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польша мечтает получить в свое распоряжение американские ракеты ASMP-A, которые представляют собой тактическое ядерное оружие. Именно с этой целью связана ее неестественная истерика из-за российско-белорусских маневров «Запад-2021», пояснил военный эксперт Александр Зимовский.

Он заявил, что совместные учения России и Белоруссии проводятся в полном соответствии с международными правовыми нормами. Также РФ неоднократно заявляла, что маневры имеют оборонительный характер и никакой «агрессии» на них не планируется. Однако Варшава продолжает пребывать в истерике и кричать о подготовке нападения на всю Европу в целом и на нее в частности.

Кроме того, она даже объявила чрезвычайное положение в ряде регионов, ограничив на время маневров права собственных граждан. Зимовский уверен, что подобной истерикой Польша надеется выпросить у США ракеты, позволяющие наносить ядерные удары. Впрочем, она вряд ли добьется желаемого результата.

Вам может понравиться

Украина намерена адаптировать ракетный комплекс “Нептун” для поражения наземных целей

Если немного доработать ракетный комплекс «Нептун», он сможет поражать не только морские, но и наземные цели. Такое заявление сделал глава ГККБ «Луч» Олег Коростелев. Он отметил, что превратить «Нептун» в

Эксперт назвал военную базу в Калининграде предметом зависти НАТО

Запад дружно называет российскую военную базу в Калининграде «кинжалом у горла НАТО», однако на самом деле это непробиваемый щит, защищающий Россию, заявил военный эксперт Александр Перенджиев. Он также отметил, что

На стройплощадке в Великобритании нашли 80 тел со связанными руками

В начале прошлого года на одной из ферм неподалеку от Брэкли-роуд, Букингем строители обнаружили 80 человеческих тел. Они проводили земляные работы для подготовки площадки к возведению нового дома престарелых и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 сентября – переменная облачность, до 16 °C | город Мытищи: погода, 10 сентября – пасмурно, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 сентября – небольшой дождь, до 19 °C | Королев: погода, 10 сентября – ясно, до 23 °C | Подольск: погода, 10 сентября – переменная облачность, до 17 °C | Армавир: погода, 10 сентября – ясно, до 23 °C |