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Женщина на борту самолёта, следующего рейсом Москва – Анталья, учинила дебош, в результате чего её забрали сотрудники полиции. Об этом сообщает Telegram-канал “Новости Москвы”.

Как сообщается, женщину попросили надеть медицинскую маску, однако она отказалась и начала вести себя весьма вызывающе. Покинуть салон она также не захотела. В итоге экипаж самолёта вызвал на борт полицейских. Другие пассажиры самолета, явно недовольные задержкой, встретили прибывших полицейских аплодисментами.

Отмечается, что некоторые пассажиры даже предлагали свою помощь полицейским. На видеозаписях инцидента, опубликованных в Сети, можно увидеть, что женщина применяла против полицейских физическую силу, и её предупредили, что это расценивается как сопротивление полиции.

В итоге дебоширку всё же удалось увести в отделение полиции.

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