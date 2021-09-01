31 августа состоялась свадьба известного исполнителя Моргенштерна и Диланы Зиннатуллиной.

Как отмечается, свадьба была организована в Москве и проводилась на теплоходе. Ведущей мероприятия стала Ксения Собчак и именно она устроила скандал с прибывшими на теплоход полицейскими.

На свадьбу рэпера, как сообщается, прибыли люди в форме ОМОНа. Согласно имеющимся сведениям, теплоход был остановлен из-за нарушенных правил движения по реке. Потом полицейские провели обыск – они искали наркотики.

Telegram-канал Super.ru опубликовал видео, на котором видно, как Собчак снимает происходящее, а также ругается с правоохранителями, спрашивая у них, какое они имеют право без нарушений кого-либо не выпускать. Она также заявила, что они нарушают закон.

После этого Собчак на своей странице в Instagram пожаловалась, что свадьба «по классике» закончилась ментами, устроившими наркошмон, как в 90-х годах.

Рэпер Моргенштерн недавно заявил, что Крым принадлежит крымчанам. Свою точку зрения он озвучил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.