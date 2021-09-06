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Вывод войск США из Афганистана запустил «принцип домино», уверен политический обозреватель Владимир Штоль. По его словам, теперь Соединенным Штатам придется быть последовательными и убраться с Ближнего Востока и Ирака. Это негативно повлияет на их имидже и оттолкнет от Вашингтона Европу.

Представители ЕС уже заявляют, хоть и несмело, о необходимости создавать собственную армию и избавляться от зависимости от Североатлантического альянса. Причины для этого есть – США не просто вывели войска из Афганистана в одностороннем порядке, не посоветовавшись с европейскими партнерами. Они еще и не поделились с ними информацией о сроках вывода своих сил, подробностями операции.

После такого отношения Европа может задуматься о том, что США не такой уж надежный партнер. Штоль считает, что после этого перспективы создания единой европейской армии станут гораздо менее туманными. Но тогда они сильно напугают руководство НАТО, которое и так уже в панике заявляет о необходимости сохранить Альянс и не пытаться заменить его другими военными союзами.

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  • Анна
  • 04.09.2021
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