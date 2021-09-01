Политолог Александр Рар сообщил о роли Ангелы Меркель в строительстве «Северного потока-2».

Интервью с политологом было опубликовано на YouTube-канале Klymenko Time. Согласно заявлению Рара, США мешали строить газопровод, принимая довольно серьёзные санкции, исходя исключительно из политических причин, а не из экономических.

Так, он заявляет, что США стремились наказать Германию за то, что она сотрудничала с Россией, а также разорвать газовый альянс между этими двумя странами. Также целью было выдавить Россию из Европы.

Предположение о том, что США хотели продавать Европе свой газ, Рар называет не особо жизнеспособным экономическим проектом. Политолог указывает, что если бы Америка сумела разрушить «Северный поток-2», то альянс ФРГ и России распался, и Меркель это быстро поняла.

Именно по этим причинам она начала защищать газопровод и увеличивать мощь Германии, а также сотрудничество с Россией в данной области.

Недавно на Украине заявили, что строительство “Северного потока-2” ещё можно остановить. При этом отмечается, что строительство газопровода уже практически полностью завершено.