Юрий Витренко, являющийся главой компании «Нафтогаз Украины», уверен в том, что строительство газопровода «Северный поток-2» ещё можно остановить.

Отмечается, что газопровод в настоящее время практически достроен. Но, по словам Витренко, даже если «Северный поток-2» завершён на 99%, его ещё можно и нужно остановить. Он отмечает, что планируется обсуждение с их стороны того, что в этом отношении могут сделать США. Речь идёт об очередных санкциях со стороны Америки.

Украинские политики и общественные деятели 29 августа уже направили лидеру США Джо Байдену письмо с просьбой остановить строительство газопровода. Также в послании было отмечено, что Байден обещал быть жестким по отношению к России, кроме того, он заверял, что не допустит завершения строительства «Северного потока-2».

О письме украинских политиков Джо Байдену с просьбой остановить строительство газопровода мы сообщали недавно. Как было заявлено, Вашингтон должен продемонстрировать России чёткий сигнал, указывающий на поддержку Киева.