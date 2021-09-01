Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Юрий Витренко, являющийся главой компании «Нафтогаз Украины», уверен в том, что строительство газопровода «Северный поток-2» ещё можно остановить.

Отмечается, что газопровод в настоящее время практически достроен. Но, по словам Витренко, даже если «Северный поток-2» завершён на 99%, его ещё можно и нужно остановить. Он отмечает, что планируется обсуждение с их стороны того, что в этом отношении могут сделать США. Речь идёт об очередных санкциях со стороны Америки.

Украинские политики и общественные деятели 29 августа уже направили лидеру США Джо Байдену письмо с просьбой остановить строительство газопровода. Также в послании было отмечено, что Байден обещал быть жестким по отношению к России, кроме того, он заверял, что не допустит завершения строительства «Северного потока-2».

О письме украинских политиков Джо Байдену с просьбой остановить строительство газопровода мы сообщали недавно. Как было заявлено, Вашингтон должен продемонстрировать России чёткий сигнал, указывающий на поддержку Киева.

Вам может понравиться

Названа роль убитого киллером полковника ГРУ в заключении мира в Чечне

Сергей Харламов, полковник ГРУ, убитый в столице РФ киллером около 19 лет назад, сыграл значительную роль в составлении Хасавюртовских соглашений, приведших к завершению первой чеченской войны. Данную информацию раскрыл Александр

США подарили талибам крайне опасный подарок в Афганистане

В издании «Взгляд» эксперты отметили, что Соединенные Штаты преподнесли «Талибану» (запрещенная в России террористическая группировка) очень опасный подарок в виде современного вооружения, который в будущем аукнется многим государствам. Согласно словам

В Китае сравнили новые версии боевых вертолетов США и России

На китайском портале QQ-Tencent в официальном аккаунте China Military Network (единой новостной сети Народно-освободительной армии Китая) военные эксперты КНР произвели сравнение наиболее современных версий маловысотных ударных вертолетов: российского Ми-28НМ «Ночной
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 сентября – облачно с прояснениями, до 16 °C | город Мытищи: погода, 1 сентября – небольшой дождь, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 сентября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 сентября – небольшая облачность, до 17 °C | Королев: погода, 1 сентября – небольшая облачность, до 29 °C | Подольск: погода, 1 сентября – небольшой дождь, до 18 °C | Армавир: погода, 1 сентября – облачно с прояснениями, до 27 °C |