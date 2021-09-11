Политик и политолог Сергей Станкевич в интервью «Украина.ру» предположил, что США собираются в будущем делать с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно его заявлению, после поездки Зеленского в США было заявлено о партнёрстве, которое назвали «стратегическим». Однако это партнёрство существует в данный момент только на бумаге.

Также на встрече были затронуты вопросы суверенитета страны, газопровод «Северный поток-2», а также финансовая поддержка Украины.

Как считает политик, в США намереваются оставить Украину в зоне периферийного внимания. При этом Зеленскому, как было предположено, условно дали одобрение на следующий президентский срок, однако только в том случае, если будет завершена судебная реформа, а также создан блок антикоррупционных институтов. Эти реформы были предписаны Украине ещё в то время, когда президентом являлся Петр Порошенко.

Недавно стало известно, что Владимир Зеленский собирается снова слетать в США. Поездка запланирована уже на конец сентября.