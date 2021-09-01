Политический эксперт Кирилл Молчанов в беседе с изданием «Украина.ру» высказался о том, кого США собираются поставить на пост президента Украины.

Как сообщается, в настоящее время на пост украинского президента наиболее вероятной кандидатурой является Дмитрий Разумков. Однако, по мнению Молчанова, США не планируют, чтобы Разумков являлся президентом Украины. Для них, как он считает, будет более выгодной кандидатура Виталия Кличко.

В пользу Кличко указывается то, что он для США является наиболее понятным депутатом. Кроме того, он имеет прямое отношение к Евромайдану. Разумков же для США довольно молод и имеет много амбиций. Молчанов заявил, что для того, чтобы Кличко смог стать президентом, ему необходимо объединиться с Порошенко.

Другой политолог, Михаил Погребинский, считает наоборот – по его мнению, США предпочтут Разумкова.

Ранее Кирилл Молчанов предположил, что после ухода Авакова осенью на Украине начнутся протесты. Он отметил, что Украину “трясёт” обычно именно осенью.