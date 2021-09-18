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Многие россияне, которые отдохнули в этом году в Крыму, заявили, что больше не вернутся на полуостров.

Как отмечается, выбирать Крым российским туристам приходится из-за пандемии коронавируса, так как многие популярные направления закрыты. Также недавно в Турции были введены новые карантинные ограничения.

Однако некоторые путешественники, которые выбрали Крым, остались очень разочарованы и сообщили, что больше они сюда не вернутся. Так, туристка из Пермского края в своём блоге на платформе «Яндекс. Дзен» пожаловалась на отдых на полуострове.

Она рассказала, что попасть в Крым стало проще после начала работы моста. Однако после съезда с него нет ни кафе, ни заправок. Ближайшая заправка находится лишь в 100 километрах и там просто огромные очереди.

Кроме того, в крымских ресторанах, как заявляют многие туристы, чрезмерно завышенные цены. Также путешественники пожаловались на полчища комаров и множество медуз в море.

Недавно отели в Турции стали предлагать туристам, которые поставили вакцину от коронавируса, скидки. Таким образом они пытаются завлечь больше туристов в уходящем курортном сезоне.

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