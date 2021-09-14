читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании Turizm Gazatesi отмечают, что многие гостиничные комплекты в Турции принялись предлагать скидки на аренду номеров тем, кто поставил прививку от SARS-CoV-2.

Указывается, что владельцы отелей тем самым пытаются привлечь к себе больше путешественников в текущем сезоне, который уже подходит к концу, и помогают властям увеличить количество вакцинированных. Данная акция вначале появилась в курортном поселении Ризе, расположенном в северо-восточном регионе страны. Всем, кто предъявит соответствующий сертификат, предлагают 10-процентную скидку на проживание.

В Каппадокии и Калипсах сообщили о применении дисконтной системы. Привитые постояльцы могут рассчитывать на 20-процентную скидку, а вакцинированным молодоженам, которые отмечают свой медовый месяц в гостинице, предлагают заплатить всего 50 процентов от полной суммы аренды. Однако пока что данной акцией в основном пользуются сами турки, так как побережье Черного моря в стране менее востребовано у иностранцев, чем Средиземного.

Вам может понравиться

Зеленский заявил о готовности Украины стать хозяйкой следующих Олимпийских игр

Владимир Зеленский, украинский лидер, считает, что страна полностью готова к тому, чтобы на ее территории прошла следующая Олимпиада. Согласно его словам, практически у всех украинцев с детства имелась мечта о

Меркель заявила о «гибридной атаке» со стороны Белоруссии

Ангела Меркель, немецкий канцлер, заявила, что миграционный кризис, образовавшийся на границе между Польшей и Беларусью, является «гибридным нападением». В рамках недавнего общения с прессой руководитель немецкого правительства сообщила, что в

Пять российских военных кораблей замечены в территориальных водах Польши

На новостном сайте «Авиа.про», сославшись на данные мониторинговых сервисов, сообщили, что пять кораблей российских ВМС вторглись в польские территориальные воды. Авторы материала отмечают, что эти боевые суда выполнили «круг почета»,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 сентября – облачно с прояснениями, до 9 °C | город Мытищи: погода, 14 сентября – пасмурно, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 сентября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 сентября – переменная облачность, до 14 °C | Королев: погода, 14 сентября – небольшая облачность, до 25 °C | Подольск: погода, 14 сентября – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 14 сентября – ясно, до 26 °C |