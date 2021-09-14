В издании Turizm Gazatesi отмечают, что многие гостиничные комплекты в Турции принялись предлагать скидки на аренду номеров тем, кто поставил прививку от SARS-CoV-2.

Указывается, что владельцы отелей тем самым пытаются привлечь к себе больше путешественников в текущем сезоне, который уже подходит к концу, и помогают властям увеличить количество вакцинированных. Данная акция вначале появилась в курортном поселении Ризе, расположенном в северо-восточном регионе страны. Всем, кто предъявит соответствующий сертификат, предлагают 10-процентную скидку на проживание.

В Каппадокии и Калипсах сообщили о применении дисконтной системы. Привитые постояльцы могут рассчитывать на 20-процентную скидку, а вакцинированным молодоженам, которые отмечают свой медовый месяц в гостинице, предлагают заплатить всего 50 процентов от полной суммы аренды. Однако пока что данной акцией в основном пользуются сами турки, так как побережье Черного моря в стране менее востребовано у иностранцев, чем Средиземного.