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Писатель Захар Прилепин на своей странице в Telegram раскритиковал блогершу Настю Ивлееву за безграмотность.

Как отмечается, недавно Ивлеева приняла участие в интервью Ксении Собчак. Ей был задан ряд вопросов из общеобразовательной программы, однако она не сумела на них правильно ответить. Этим она огорчила некоторых поклонников, которые были о ней лучшего мнения. Сама Ивлеева отметила, что её незнание по некоторым вопросам зарабатывать ей не мешает.

Прилепин, просмотрев видео с Ивлеевой, заявил, что они «престарелые динозавры» – нелепые, скучные, скрипучие существа. Он отметил, что сейчас Ивлеева – богатейший российский блогер. Так, за первые шесть месяцев 2021 года она заработала 2,7 миллиона долларов. Подводя итог, он заявил, что хочет сломать «такую вот Россию» и увидеть её иной.

Недавно Захар Прилепин заявил, что России следует действовать на Украине также, как “Талибан” (запрещённая в России террористическая организация) в Афганистане. Так можно было бы добиться того, чтобы ЛДНР признали независимыми.

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