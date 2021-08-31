Захар Прилепин, сопреседатель «Справедливой России», считает, что РФ следовало действовать, как «Талибану» (террористическая группировка, запрещенная в России) в Афганистане, чтобы ЛДНР признали независимыми.

Согласно его словам, наблюдая за тем, как быстро «цивилизованные государства» признают радикальное движение, возникает сожаление из-за того, что Донбасс не стал «работать по беспределу». Он добавил, что следовало заниматься похищениями «десятков украинских депутатов», а затем делать с ними «красочные видео».

Российский политик добавил, что РФ не знает, как правильно ставить себя в мире, поэтому ЛДНР остаются непризнанными республиками. Он отметил, что в мире, где «оплотом демократии» является главный террорист планеты, из-за которого погибли сотни тысяч человек, мало кто ценит естественную русскую скромность.