Клава Кока, российская исполнительница, смогла поучаствовать в 22-м сезоне программы «Битва экстрасенсов». Представители телеканала ТНТ отмечают, что эпизод с ней вышел вчера, 25 сентября.

Напоминаем, что данное шоу впервые было выпущено около 14 лет назад. В рамках него группа людей, называющая себя экстрасенсами и обладающая необычными способностями, состязаются друг с другом, решая разнообразные задачи. Как и в предыдущих сезонах, им вновь придется преодолеть несколько отборочных стадий.

На этот раз роль таинственного Мистера Х исполнила Клава Кока. Звезда поведала несколько своих секретов, о которых ранее нигде в открытую не рассказывала. Певица отметила, что еще с детства с интересом наблюдала за данным шоу, поэтому ее очень обрадовала возможность лично поучаствовать в нем.