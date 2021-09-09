Соединенные Штаты на требования Владимира Зеленского принять Украину в НАТО пока находят многочисленные отговорки и заявляют, что Киев к этому шагу не готов. Но вместе с тем Вашингтон совсем не против расширить границы Североатлантического альянса и продвинуться дальше на восток.

Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра». Он также заявил, что Россия не оставит безнаказанными попытки НАТО принять Украину в свои ряды.

Если Белый дом все же решит на свой страх и риск включить Украину в состав НАТО, Россия будет вынуждена предпринять жесткие ответные меры. При этом они будут направлены исключительно на обеспечение национальной безопасности РФ и на достижение стабильности на всем европейском континенте.

Напомним, что ранее Дмитрий Песков заявил, что несмотря на начавшийся диалог между странами, США не ослабят давление на Россию и будут продолжать политику сдерживания.