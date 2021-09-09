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Хотя между Россией и Соединенными Штатами начался диалог, но давление на Москву останется прежним, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, США будут продолжать сдерживать РФ, как делали это раньше.

Россия при этом не собирается поддаваться непрекращающемуся давлению со стороны Вашингтона. Она намерена продолжать свою независимую политику и требовать двухсторонних отношений исключительно на равных условиях, а не с позиции силы.

Песков заявил, что отношение Соединенных Штатов к России – это константа, которая не изменится еще очень долго. Единственным неизвестным в данном уравнении является интенсивность, с которой Вашингтон будет оказывать давление на Москву и проводить свою политику сдерживания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что диалог России с Западом идет очень нелегко.

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