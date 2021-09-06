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Группа исследователей из США разработала новый способ предсказывания последствий от вакцинации. В будущем он может помочь в разработке вакцин от ВИЧ.

Согласно словам специалистов, новый подход базируется на изучении индивидуальных качеств пациентов, причем основное внимание уделяется проверке типов и количества их антител. Учитываются также генетические отличия между последовательностями белков в антителах и рецепторами клеток иммунной системы.

Полученная информация помогает предсказать, как повлияет на организм вакцина, способная либо активировать иммунные клетки, либо нейтрализовать антитела для связывания инвазивного вируса. Ученые отмечают, что защитить людей от различных мутаций можно только при помощи комплексных решений, включающих в себя полный учет состояния здоровья пациентов.

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