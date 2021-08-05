Андрей Гронин поведал о трудностях, которые пришлось преодолевать его детям, после того как он вместе с семьей переехал в Люксембург.

Согласно его словам, ему удалось перебраться в эту европейскую страну по работе. Ему понравилось жить в ней, поэтому он, скорее всего, не вернется в Россию. Однако вначале ему и его детям было трудно справиться с языковым барьером. Россиянин отметил, что в Люксембурге местные знают люксембургский, немецкий и французский языки, но плохо говорят на английском.

Чтобы получить гражданство, нужно хорошо знать местный язык, а для окончания школы необходимо и вовсе изучить 4 языка. В результате старшие дети Гронина начали усиленно изучать сразу 2 новых языка, что было трудно не только им, но и их педагогам. Россиянин добавил, что школьная система в Люксембурге весьма строгая – плохие оценки ставят даже за некрасивый почерк.