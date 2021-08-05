читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Андрей Гронин поведал о трудностях, которые пришлось преодолевать его детям, после того как он вместе с семьей переехал в Люксембург.

Согласно его словам, ему удалось перебраться в эту европейскую страну по работе. Ему понравилось жить в ней, поэтому он, скорее всего, не вернется в Россию. Однако вначале ему и его детям было трудно справиться с языковым барьером. Россиянин отметил, что в Люксембурге местные знают люксембургский, немецкий и французский языки, но плохо говорят на английском.

Чтобы получить гражданство, нужно хорошо знать местный язык, а для окончания школы необходимо и вовсе изучить 4 языка. В результате старшие дети Гронина начали усиленно изучать сразу 2 новых языка, что было трудно не только им, но и их педагогам. Россиянин добавил, что школьная система в Люксембурге весьма строгая – плохие оценки ставят даже за некрасивый почерк.

Вам может понравиться

Власти Китая заявили о безрезультатности попыток остановить распространение COVID-19

Несмотря на введение новых ограничений, китайским властям пока не удалось полностью остановить распространение коронавируса в стране. Отмечается, что на территории КНР была зафиксирована новая вспышка COVID-19 – за сутки зарегистрировали

NI: Россия активно готовится к подводной войне с НАТО

В августе Объединенная судостроительная корпорация РФ планирует заложить сразу шесть новых подводных лодок. Кроме того, у нее имеются большие планы на модернизацию ряда субмарин, что в очередной раз подтверждает ставку

Горбачев рассказал о двух факторах, которые разрушили страну

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике» назвал причины, из-за которых, как он считает, произошёл распад страны. Согласно его заявлению, развалу страны способствовали
  • Анна
  • 03.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 августа – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Королев: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск: погода, 5 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 5 августа – переменная облачность, до 33 °C |