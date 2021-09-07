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На Украине планируют устроить военные учения поблизости от Крымского полуострова. Об этом рассказала пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

Согласно имеющейся информации, учения пройдут в период с 9 по 30 сентября. В это время Вооружённые силы Украины отправят на полигон Ягорлык свою военную технику и личный состав.

Полигон расположен недалеко от границы с Крымом. Работать в полную силу он начал лишь недавно – в июле 2021 года. Площадь этого полигона составляет чуть менее 4-х тысяч гектар, здесь проводятся учения по боевой стрельбе, в которых задействуются все виды вооружения, имеющегося в распоряжении украинской армии.

Также в сообщении жителей Херсонщины попросили быть осторожными и сохранять спокойствие.

Ранее мы сообщали, что Польша ввела на границе с Белоруссией чрезвычайное положение. Как было заявлено, в Польше опасаются провокаций во время учений “Запад-2021”.

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