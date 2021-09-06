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Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией, так как боится провокаций. По мнению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, подобные риски возникают из-за учений «Запад-2021».

Совместные маневры России и Беларуси, которые начнутся на территориях обеих стран 10 сентября, предполагают участие большого количества солдат, вооружений и техники. Столь масштабные военные мероприятия могут быть связаны к серьезными провокациями, поэтом Варшава приняла решение защитить себя от них, заявил Моравецкий.

Решение правительства ввести чрезвычайное положение уже утверждено президентом Польши Анджеем Дудой. Премьер-министр Моравецкий заявил, что без ЧП не обойтись, так как настолько напряженной обстановки на границе с Белоруссией Польша не видела со времен Советского Союза.

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