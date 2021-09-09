На Украине жители Львовской области обнаружили могилы на своих садовых участках.

Как сообщила одна из местных жительниц, пока они были на карантине из-за COVID-19, на её участке похоронили людей. Это произошло в прошлом году. Отмечается, что поблизости есть кладбище, но его работникам не помешало даже то, что участок был отделён бетонными столбами и тремя рядами колючей проволоки.

Могилы появились на 6 участках из 70-ти. Как выяснилось, участки с могилами ещё в 90-е годы были отданы незрячим. Приватизация же территории под садовые участки началась в 2008 году. Право собственности было получено летом, но к тому времени на участках уже были могилы.

По словам директора кладбища Ярослава Мартынова, из-за коронавируса возросла смертность, и умерших хоронить просто негде. Из-за этого и было принято решение о расширении кладбища.

Недавно Пентагон рассказал, сколько американских военных скончались от коронавируса. Как было заявлено, среди заразившихся 347 604 человек скончались 436.