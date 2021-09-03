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С начала пандемии коронавируса в американском военном ведомстве заразилось всего 347 604 человек. При этом 230 284 являются военнослужащими, а 33 993 – членами их семей.

Кроме того, Covid-19 заболело 21 750 подрядчиков, имеющих контракты с Пентагоном, и 61 577 представителей персонала, нанятого из гражданских лиц.

Больше всего военнослужащих заразилось в американских ВМС и Сухопутных войсках, сообщает пресс-служба Минобороны Соединенных Штатов. Также она отмечает, что коронавирусная инфекция унесла жизни 436 человек, больше половины которых – это гражданский персонал.

В настоящий момент полтора миллиона сотрудников военного ведомства завершили оба этапа вакцинации от Covid-19. Причем почти 80 процентов из них – военнослужащие американской армии.

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