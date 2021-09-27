Россия снова перебросила на авиабазу «Хмеймим» свои дальние бомбардировщики Ту-22М3. На этот раз они вряд ли будут тратить время на облет американских баз в Средиземном море, так как их отправили в Сирию для решения проблемы в провинции Идлиб.

Переброска столь мощных самолетов осуществляется на фоне усиления турецких войск. На днях Анкара отправила в Сирию несколько тысяч своих военных, в задачу которых входит удержание контроля над Идлибом. Однако Россия демонстрирует, что справиться с этой задачей будет не так просто.

Вполне вероятно, пишут эксперты портала Avia.Pro, что бомбардировщики переброшены в Сирию для нанесения ударов по ключевым позициям протурецких джихадистов. Также не исключены атаки на военнослужащих ВС Турции. Особенно после сообщения об атаке на российские вертолеты.