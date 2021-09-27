читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские вертолеты, которые попытались помешать турецкой армии напасть на сирийский населенный пункт Аль-Дардара, были обстреляны несколькими ракетами, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на информационное агентство North Press Agency.

Источник восстановил хронологию событий. По словам журналистов агентства, вертолеты появились в небе над населенных пунктом и некоторое время просто вели наблюдение за турецкими войсками. Около трех часов дня по местному времени Турция начала артиллерийские обстрелы деревни, расположенной рядом с городом Тель Тамр.

Вертолеты предприняли попытку воспрепятствовать обстрелу, однако турецкие военные выпустили по ним несколько ракет.

После этого информация становится противоречивой. Так, уже упомянутое информационное агентство сообщило, что вертолеты задействовали тепловые ловушки, чтобы сбить ракеты с толку, и ушли на базу. Агентство «Аль-Арабия» рассказало, что одна из винтокрылых машин была сбита ракетой.

Российская сторона не подтверждает ни одну из версий, пишет портал Avia.Pro. Поэтому стоит дождаться официальной информации. В то же время можно предположить, что если атака на вертолеты действительно была, у турецкой армии возникнут серьезные проблемы. Да и встреча президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана может оказаться под большим вопросом.

Вам может понравиться

Ларису Долину заставили снять украшения за четыре миллиона рублей

Ларису Долину заставили снять украшения во время публичного мероприятия. Как сообщается, Долина посетила премию Trend People Awards. Она пришла на премию в комплекте украшений с бриллиантами и жемчугом. Общая стоимость
  • Анна
  • 24.09.2021
  • читать 1 минуту

Самолеты российских ВКС залетели в зону проведения зенитных учений ВСУ

Киев закрыл зону для учений, но российский самолет-разведчик нарушил порядок использования воздушного пространства. Такое заявление сделал начальник зенитно-ракетных войск Украины Борис Генов, который так и не смог понять, Ил-20 или

Компания Apple назвала предложение ЕК о едином разъёме для зарядки вредным для экологии

Некоторое время назад Еврокомиссия представила законопроект, предлагающий разработать для мобильных устройств единый разъём для зарядки. Однако в компании Apple к этому предложению отнеслись скептически и заявили, что инициатива будет способствовать
  • Анна
  • 24.09.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 сентября – небольшая облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 27 сентября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 сентября – переменная облачность, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 сентября – переменная облачность, до 20 °C | Королев: погода, 27 сентября – ясно, до 10 °C | Подольск: погода, 27 сентября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Армавир: погода, 27 сентября – небольшой дождь, до 15 °C |