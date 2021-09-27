Российские вертолеты, которые попытались помешать турецкой армии напасть на сирийский населенный пункт Аль-Дардара, были обстреляны несколькими ракетами, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на информационное агентство North Press Agency.

Источник восстановил хронологию событий. По словам журналистов агентства, вертолеты появились в небе над населенных пунктом и некоторое время просто вели наблюдение за турецкими войсками. Около трех часов дня по местному времени Турция начала артиллерийские обстрелы деревни, расположенной рядом с городом Тель Тамр.

Вертолеты предприняли попытку воспрепятствовать обстрелу, однако турецкие военные выпустили по ним несколько ракет.

После этого информация становится противоречивой. Так, уже упомянутое информационное агентство сообщило, что вертолеты задействовали тепловые ловушки, чтобы сбить ракеты с толку, и ушли на базу. Агентство «Аль-Арабия» рассказало, что одна из винтокрылых машин была сбита ракетой.

Российская сторона не подтверждает ни одну из версий, пишет портал Avia.Pro. Поэтому стоит дождаться официальной информации. В то же время можно предположить, что если атака на вертолеты действительно была, у турецкой армии возникнут серьезные проблемы. Да и встреча президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана может оказаться под большим вопросом.