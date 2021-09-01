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Польша отметила 82-летие со дня начала Второй мировой войны. Мероприятие посетили высшие руководители Польши.

Как сообщается, во время своего выступления глава Минобороны страны Мариуш Блащак отличился новым «блестящим» высказываем, которое касается сражений, которые поляки вели во времена войны. Согласно заявлению Блащака, поляки сражались за всё человечество и за свободную Европу. Он также заявил, что во времена войны Польша потеряла немало своих людей.

Высказался и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который напомнил о вине Германии в начале Второй мировой войны и рассказал о зверствах, что творили фашисты. При этом он заговорил и о том, что развитию Польши помешала не только Германия, но и Советский Союз. Нормального развития Польша, по его словам, лишилась на долгие десятилетия.

Многие рядовые жители Польши при этом отнеслись к высказыванию своих министров скептически. Так, было заявлено, что немцы уже понесли наказание. Другие комментаторы в шутку предложили наказать всех, с кем Польша когда-либо воевала в истории. Некоторые также напомнили, что Вторая мировая война началась с Мюнхенского соглашения.

Недавно в Польше назвали “самый главный страх” России. По мнению издания Gazeta Polska Codziennie, это сближение Украины и Польши.

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