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Автор польского издания Gazeta Polska Codziennie Ежи Любах назвал «самый главный страх» России.

По мнению публициста, больше всего Россия опасается того, что Украина и Польша слишком сильно сблизятся и укрепят свои отношения. Это, как рассказывает Любах, демонстрируют действия России – он заявляет о «яростных атаках» пятой колонны в Польше на руководство страны.

Согласно заявлению журналиста, это отличная ситуация, и России есть, чего бояться. Он обратился к Украине с призывом поддержать «инициативу трёх морей», так как иначе, как он опасается, регион Восточно-Центральной Европы станет российско-немецким кондоминиумом. Отношения этих двух стран он считает «смертельно опасным».

Любах указал, что жителям Польши совершенно не нужно любить Украину, чтобы оказывать ей поддержку её в конфликтах с РФ. Он называет Польшу единственным потенциальным союзником для Украины.

Недавно в Польше заявили о том, что сотрудничество Германии и России представляет угрозу для Польши и Украины. Кроме того, было заявлено, что США намереваются улучшить отношения с Москвой, и это тоже опасно.

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