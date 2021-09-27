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Военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что США делают из Аляски плацдарм, с помощью которого намереваются сдерживать Россию в Арктике.

Как указывается, недавно политолог Яков Кедми предположил, что соглашение AUKUS и появление у Австралии атомного подводного флота могут создать для России угрозы с севера. Его слова прокомментировал Леонков, указав, что Россия уже давно отправила на Дальний Восток полноценные войска. В случае, если возникнет такая необходимость, войска будут без проблем усилены.

Также Леонков сообщил, что в настоящее время проводится реформирование Тихоокеанского флота.

Кроме того, эксперт указал, что США за счёт Аляски ведут политику, целью которой, по его словам, является сдерживание России в Арктике. Он отметил, что в России это прекрасно понимают. Потому со стороны востока и юго-востока были размещены системы предупреждения о ракетном нападении.

Недавно Алексей Леонков рассказал, как Россия может ответить на альянс AUKUS. Он предложил создать военные союз с Китаем.

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