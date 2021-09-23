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Ответом России на военно-политический альянс, который создали Великобритания, Австралия и США может быть появление нового союза с Китаем. Это будет логично, так как AUKUS представляет собой угрозу для обеих стран, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что хотя все называют новый альянс инструментом давления на Китай, однако и для России он тоже может быть опасным. К примеру, на дальневосточном направлении.

«Мы давно отвечаем на подобного рода угрозы. В Восточном военном округе мы сейчас выстраиваем нашу оборону. Идёт реформа, связанная с Тихоокеанским флотом и с появлением в этом регионе системы эшелонированной противовоздушной и береговой обороны. Там у нас присутствует целая воздушная армия», – рассказал аналитик.

Он также отметил, что если Россия решит объединить войска с Китаем, это станет жестким ответом на действия США, являющихся вдохновителем AUKUS.

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