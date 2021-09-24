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Ларису Долину заставили снять украшения во время публичного мероприятия.

Как сообщается, Долина посетила премию Trend People Awards. Она пришла на премию в комплекте украшений с бриллиантами и жемчугом. Общая стоимость комплекта составляет четыре миллиона рублей.

Когда певица собиралась покинуть заведение, к ней подошли сотрудники бренда и потребовали снять комплект. Долина выполнила их требования, но после этого начала кому-то звонить и ругаться.

По словам Джемала Махмудова, который является стилистом певицы, представители бренда сами предложили надеть их украшения на премию. О том, что комплект выдаёт лишь временно, никто не сообщил. Как указал стилист, в этом случае условия были бы другие, так как рекламировать их бесплатно никто не собирался.

Представители бренда в ответ заявили, что комплект слишком дорогой для бесплатного подарка. После этого Долина запретила организаторам премии выкладывать её фотографии с мероприятия.

Недавно Лариса Гузеева впервые сообщила, что сталкивалась с домогательствами режиссёров. Однако она решила не раскрывать их личности.

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