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Актриса и телеведущая Лариса Гузеева приняла участие в интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой» и сообщила, что сталкивалась в своей жизни с домогательствами.

Так, ей был задан вопрос об отношении к тому, что сейчас многие артистки стали рассказывать о домогательствах, которые произошли десятки лет назад. Согласно заявлению Гузеевой, она не берётся судить этих женщин. Говоря о тех, кто их осуждает, телеведущая заявила, что они с таким не сталкивались, и люди других профессий могут просто поменять место работы.

Гузеева рассказала, что в те времена между артистками и режиссёрами была сильная взаимосвязь. Так, режиссёр с легкостью мог перекрыть кислород артистке, и была проблема, как убрать домогающихся и не лишиться работы. Телеведущая также отметила, что многие молодые девушки были жертвами домогательств со стороны одних и тех же режиссёров.

Телеведущая сообщила, что и сама сталкивалась с подобным, но имена режиссёров назвать не будет, так как не хочет быть как все, имея ввиду тех, кто рассказывает о своей моральной травме со слезами на глазах ради денег.

Ранее мы сообщали, что исполнитель Сергей Шнуров около полугода скрывал от поклонников рождение сына. Рассказал он о нём, когда говорил о своих увлечениях.

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