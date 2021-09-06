Американо-украинская компания Firefly поделилась новой видеозаписью, на которой запечатлён взлёт и взрыв ракеты-носителя Alpha.

Как сообщается, пуск был проведён над американской базой Ванденберг в четверг. Отмечается, что двухступенчатый корабль-носитель взлетел со стартовой площадки, имея груз частных спутников. Спустя пару минут после взлёта было замечено нештатное поведение ракеты.

В итоге выяснилось, что спустя 15 секунд после взлёта второй двигатель перестал работать. Несмотря на это, ракета провела в воздухе 145 секунд, во время которых полётная команда сохраняла над ней контроль. Однако затем управление стало невозможным, и ракета была уничтожена при помощи дистанционного взрыва. В настоящее время проводится расследование причин, из-за которых отказал двигатель.

Несмотря на то, что ракета не вышла на орбиту, в компании считают, что успешный пуск является важным этапом.

Ранее мы сообщали о том, что беспилотный корабль из программы ВМС США «Призрачный флот» совершил пуск ракеты-перехватчика SM-6. Видеозапись была опубликована Пентагоном 3 сентября.