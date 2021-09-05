Беспилотный корабль из программы ВМС США «Призрачный флот» (Ghost Fleet Overlord) в ходе испытаний запустил ракету-перехватчик SM-6 из модульной пусковой установки, установленной на борту корабля. Пентагон опубликовал видеосъемку события 3 сентября, без указания дополнительных подробностей. Об этом сообщает The Drive, перевод представлен изданием discover24.ru.

По информации издания, судно, которое осуществило запуск, называется USV Ranger и является одним из двух беспилотных кораблей, поддерживающих программу экспериментов Ghost Fleet, проводимую ВМС США и Управлением стратегических возможностей. Запуск SM-6 стал неожиданностью, поскольку о планах проведения таких испытаний ранее не сообщалось.

Программа «Призрачного флота» в настоящее время находится на втором этапе, который начался в сентябре 2019 года и направлен на интеграцию предоставленных правительством систем управления и боевой нагрузки, а также на более сложные и сложные эксперименты с военно-морскими операциями. Предыдущие вехи испытаний беспилотных кораблей-прототипов включали автономный транзит от побережья Мексиканского залива к побережью Калифорнии, а также их участие в недавних крупномасштабных учениях ВМС США LSE-21.

Второй этап Ghost Fleet Overlord намечено завершить в начале 2022 года, после чего оба беспилотных корабля будут переданы флоту для дальнейших экспериментов. Сейчас, как пишет The Drive, «Министерство обороны США дало нам первое представление о том, что, вероятно, станет обычным явлением в будущем – корабли меньшего размера, часть которых будут беспилотными или с минимальным укомплектованием персоналом, а также модульные пусковые установки, способные стрелять из самого современного оружия. В данном случае показанная пусковая установка использовалась для запуска ракеты SM-6, которая быстро становится одним из наиболее актуальных и гибких видов оружия во всем арсенале Пентагона».

Ракетный модуль SM-6 способен подавлять воздушные угрозы, такие как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты, а также способен перехватывать баллистические ракеты во время их конечной фазы полета. Кроме того, SM-6 также имеет возможность наступательного удара и может поражать фиксированные цели на суше и движущиеся цели, такие как корабли в море, с большой точностью на больших расстояниях. Высокоскоростной и квазибаллистический режим атаки ракет SM-6 затрудняет защиту от них. Этот тип ракет также разрабатывается как потенциально ключевой компонент будущей архитектуры защиты от гиперзвукового оружия.

Учитывая «сетевые возможности» этого оружия, его развертывание на борту кораблей в контейнере не составляет труда. Работая по существу как платформы с распределенным вооружением, эти корабли могут двигаться на большие расстояния и запускать цели удаленно с помощью внеплатформенных датчиков, расположенных по всему боевому пространству, например, по основным боевым кораблям, истребителям, самолетам, космическим спутникам и т.д. «Подобные концепции «сетевого оружия», которому не нужно полагаться на нацеливание лишь непосредственно со своей стартовой платформы, позволят Пентагону создать в будущем «сеть поражения», которая будет охватывать тысячи, а не сотни миль», – отмечает The Drive.