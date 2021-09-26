Пользователь китайского портала WeChat рассказал о том, что вызвало у него удивление в чайной культуре в России.

Главным отличием является привычка российских жителей добавлять в чай сахар. Без этого, как он предположил, россияне пить чай просто не могут.

Удивление у автора статьи вызвал обычай пить сладкий чай во время путешествий на поезде. Он поначалу считал, что это не даст заснуть, но затем признал, что, наоборот, заснуть не получается без чая.

Пользователь портала указал, что в России много цветочных, травяных, ягодных и фруктовых чаев. Он объяснил это тем, что в стране много лесов, что позволяет собирать разнообразные сборы.

Также автор заметил, что россияне любят пить чай со сладостями. Он порекомендовал их запивать зелёным чаем, так как они слишком приторные. Автор статьи указал также, что в России могут пить чай в каждый приём пищи.

Ранее один из пользователей WeChat рассказал о российских столовых. Он отметил, что в них представлено много российских блюд, и за небольшую сумму можно хорошо поесть.