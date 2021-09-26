читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пользователь китайского портала WeChat рассказал о том, что вызвало у него удивление в чайной культуре в России.

Главным отличием является привычка российских жителей добавлять в чай сахар. Без этого, как он предположил, россияне пить чай просто не могут.

Удивление у автора статьи вызвал обычай пить сладкий чай во время путешествий на поезде. Он поначалу считал, что это не даст заснуть, но затем признал, что, наоборот, заснуть не получается без чая.

Пользователь портала указал, что в России много цветочных, травяных, ягодных и фруктовых чаев. Он объяснил это тем, что в стране много лесов, что позволяет собирать разнообразные сборы.

Также автор заметил, что россияне любят пить чай со сладостями. Он порекомендовал их запивать зелёным чаем, так как они слишком приторные. Автор статьи указал также, что в России могут пить чай в каждый приём пищи.

Ранее один из пользователей WeChat рассказал о российских столовых. Он отметил, что в них представлено много российских блюд, и за небольшую сумму можно хорошо поесть.

Вам может понравиться

Турция направила в Сирию дополнительные подразделения своей армии

29 сентября состоится встреча лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Одним из обсуждаемый вопросов скорее всего будет Сирия, однако уже сейчас понятно, что решить его без усилий

Главком Залужный разрешил ВСУ открывать ответный огонь на Донбассе

Украинские ВС могут открывать ответный огонь по защитникам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил Главком Валерий Залужный. Он пояснил, что если раньше и были какие-то запреты и ограничения, то теперь они

Гинцбург: Человечество может не перенести новую пандемию

Пандемия коронавируса должна стать для человечества уроком, так как повторное нашествие болезнетворных микроорганизмов может полностью его уничтожить, уверен глава НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он поясняет, что уже сейчас
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 сентября – пасмурно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 26 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 сентября – небольшая облачность, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 сентября – пасмурно, до 14 °C | Королев: погода, 26 сентября – небольшой дождь, до 13 °C | Подольск: погода, 26 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Армавир: погода, 26 сентября – облачно с прояснениями, до 18 °C |