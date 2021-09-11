Капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, почему президент России Владимир Путин первым позвонил в США после теракта, совершённого 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

В то время Россия переживала похожие испытания – в стране происходили взрывы домов, была вторая чеченская, и на Северном Кавказе находились радикалы. Поэтому в России чувствовали к США глубокое понимание. По этой причине Путин был первый, кто позвонил американскому президенту – он прекрасно понимал весь ужас произошедшего.

Комментируя, как вообще террористы смогли организовать подобный теракт, Дандыкин заявил, что кто-то помогал Усаме бен Ладену (международный террорист, основавший группировку «Аль-Каида» – террористическую организацию, являющуюся запрещённой в РФ). При этом помогавший человек происходил, по всей вероятности, из влиятельных родов.

Теракт показал, что терроризм является проблемой всего мира, и под ударом может оказаться любая страна. Кроме того, произошедшее привело к тому, что США вошли в Афганистан на 20 лет, намереваясь бороться с терроризмом.

Недавно Василий Дандыкин рассказал, что подводные беспилотники «Суррогат» помогут России победить в противостоянии с США в Арктике. Он заявил, что эта разработка сможет реалистично имитировать настоящие субмарины.