Подводные беспилотные аппараты «Суррогат» принесут России победу в противостоянии с Соединенными Штатами за Арктику, уверен эксперт Василий Дандыкин. Он рассказал, что новейшая разработка умеет реалистично имитировать настоящие субмарины.

Конструкторы ЦКБ морской техники «Рубин» оснастили дроны специальной радиоакустической системой. Именно она воспроизводит звуки, ничем не отличающиеся от шума атомных силовых установок подводной лодки. Благодаря беспилотнику американские корабли, отслеживающие российские АПЛ, столкнутся с серьезными проблемами.

Одновременно с беспилотниками «Суррогат» Россия разрабатывает также абсолютно бесшумные подводные лодки. Воспользовавшись беспомощностью кораблей ВМС США, они будут проникать в любые арктические зоны и выполнять свои боевые задачи, оставаясь незамеченными для потенциального противника.

Напомним, что Вашингтон мечтает о контроле над Арктикой и грозит вытеснить оттуда Россию. Однако для этого ему предстоит проделать огромную работу. Как минимум, построить ледоколы, способные пробиться сквозь еще не растаявшие льды северного региона планеты.